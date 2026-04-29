Liv Migdal & Mario Häring, 21.05.26

Mit einer Geige aus Legosteinen, gebaut von ihrer älteren Schwester, begann alles: Die kleine Liv Migdal spielte mit einem Zweig auf ihrer Improvisations-Geige und sang dazu. Heute zählt sie zu den international gefragten Geigerinnen und begeistert in großen Konzertsälen wie der Elbphilharmonie oder dem Wiener Konzerthaus. In Göppingen tritt die vielfach ausgezeichnete Musikerin gemeinsam mit dem Pianisten und Opus-Klassik-Preisträger Mario Häring auf. Das Duo präsentiert ein Programm, das nach Leipzig führt, einem zentralen Ort der europäischen Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Sie erforschen spielerisch Leipzig als musikalisches Zentrum der Romantik.

Liv Migdal & Mario Häring, Do. 21. Mai, 20 Uhr, Stadthalle, Göppingen, kulturkreis-göppingen.de