Vorverkauf für Live-Nacht startet

Schon zum 28. Mal heißt es in Ludwigsburg wieder "Live-Nacht" und auch die Waiblinger dürfen sich bereits zum 13. Mal über das Event am 1. April freuen.

In ausgewählten Kneipen und Bars treten Live-Acts auf: mit dem Eintritts-Bändchen ist man überall dabei und kann zwischen den verschiedenen Locations nach Lust und Laune wechseln. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 11€, an der Abendkasse 14€.

Der Vorverkauf startet am Freitag, 3. März in allen teilnehmenden Locations, am Tourist-Information i-Punkt Waiblingen, City-Music Ticket-Vertriebs Ludwigsburg oder

online auf https://www.live-nacht.de.

28. Ludwigsburger Live-Nacht

In der Kneipen- und Barszene der Barock-Stadt trifft sich das Who-is-Who der Live-Musik, angeführt von »Just Friends«, die in der Chaplin´s Bar abrocken.

Im Café Ennui wird Michele Tancredo mit seinem Sohn Leonardo und der mexikanischen Sängerin Sheila internationale Evergreens mit großer Leidenschaft präsentieren.

Wer Party-Knaller liebt, der muss in den Ratskeller zu Firma Holunder die von AC/DC über die Zillertaler ein Party-Feuerwerk zünden.

Im Ludwigsburger Brauhaus 2.0 rockt 7 more Days mit dem besten was der Rock zu bieten hat und produziert Stimmung mit ihrer unglaublichen Spielfreude.

Das Café Zeitlos hat Creme Latina zu Gast, drei junge Musiker, die jede Party mit den besten Hits aus Lateinamerika anheizen.

13. Live Nacht Waiblingen

Auch in Waiblingen wird mit 7 Live-Acts an acht verschiedenen Locations mit Live-Musik gefeiert.

In Bobbys Irish Pub wird die Acoustic Cover-Rock and Ballads-Band „4 more friends“ spielen, die bekannten Songs in ihrer eigenen Art interpretieren.

Im Gewölbekeller der Brasserie Sonne präsentieren The Melting X 100% handgemachte Livemusik, sie spielen mit Leidenschaft und der Extraportion Groove.

Ebenso wird Maurice in der Brasserie Sonne auftreten und live mit dem Publikum eine musikalische Reise von Robbie Williams über Eros Ramazotti bis zu Barry White antreten.

Bei Fidels Fritz kommen Freunde von Akustik-Gittaren auf ihre Kosten mit der Band Home Boys Acoustic, die mit 3x Gesang, Akustik-Gitarre und bundlosem Bass einen eigenen Sound aus bekannten Songs zaubern.

DJ Etienne Hardy produziert in der Gerberei tanzbare Beats und wilden Sound aus den letzten Jahrzehnten.

John Noville ist mit Gitarre und dem Timbre seiner Stimme auf der Bühne des Joe Peña’s ein Erlebnis für Fans des Reggae, Latin & Soul. Er war zuletzt im Finale und den Roadshows der Fernsehshow „The Voice of Germany“ zu sehen.

Klassischen Pop liefert William an der Kurzen Theke mit Songs von Barry White, den Eagles, Robbie Williams oder Gypsi Kings spannt er einen weiten Bogen quer durch die Popmusik.

Im Wirtshaus am alten Postplatz tritt Inflagranti auf. Sie liefern die angesagtesten Party Hits und Klassiker aus über 40 Jahren Rock- und Popgeschichte, sowie topaktuelle Chartkrachern.

