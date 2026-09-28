Live-Nacht Backnang, 07.11.26

Wenn in der Backnanger Innenstadt bis in die frühen Morgenstunden getanzt wird, ist wieder Live-Nacht. Am Samstag, den 7. November, steht die Murr-Metropole erneut ganz im Zeichen der Musik. Unter dem Motto »Eine Stadt – Eine Nacht – überall Live-Musik« erwartet die Besucher in zehn Lokalen ein vielfältiges Programm mit erstklassigen Bands und Musikern und natürlich jede Menge Partyspaß. Nach den Live-Acts sorgen in den Abschluss-Locations DJs für die passende Stimmung bis in die frühen Morgenstunden.

Expand Maurice

Attraktive Lokale, die schöne Kulisse der Innenstadt und die hohe Qualität der Bands und Musiker sind das Markenzeichen der Live-Nacht. Hier wird wieder ein großes Musikspektakel geboten, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist. Dank der kurzen Wege können die Besucher gemütlich von einem Lokal zum nächsten schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Im An Sibin Irish Pub sorgen »The Black Byrds« für Stimmung. Im Fancy ist »Robin Henderson« zu erleben, während im Joe Penas das Live-Nacht-Urgestein» John Noville« auftritt. Für ausgelassene Partystimmung sorgt »Firma Holunder« im Kunberger. Im Life Allround steht »Maurice« auf der Bühne. Im Merlin begeistert »Heike Wanner« das Publikum. In der Segafredo Café Bar spielt »William«. Im Sofis Plan B sorgen »7 more Days« für rockige Klänge. Im Unique präsentiert »Güray« seine Songs. Auch im Wohnzimmer wird wieder Live-Musik geboten. Die junge Band »Verwirrt und zugenäht« sorgt für frische Klänge. Die Spielzeiten der Bands und Musiker sind von 21 bis 1 Uhr. Mit dem Eintrittsbändchen haben die Besucher Zutritt zu allen teilnehmenden Lokalen, die allesamt fußläufig erreichbar sind. So kann man bei seiner persönlichen »Kneipenwanderung« die gesamte musikalische Bandbreite genießen. Die Eintrittsbändchen sind im Vorverkauf in allen teilnehmenden Lokalen sowie als E-Ticket auf der Homepage zum ermäßigten Vorverkaufspreis erhältlich.

Programm

Expand John Noville Band

An Sibin Irish Pub The Black Byrds

Das Wohnzimmer Verwirrt und zugenäht

Fancy Robin Henderson

Joe Penas John Noville Duo

Kunberger Firma Holunder

Life allround Maurice

Merlin Heike Wanner & DJ

Segafredo Café Bar William

Sofis Plan B 7 more Days

Unique Güray

Live-Nacht Backnang, Sa. 7. November, ab 21 Uhr, zehn Lokale in Backnang, Tickets: VVK 12 €, Abendkasse 15 €., www.live-nacht.de