Backnang feiert am 2. November die Live-Nacht

Wenn die Backnanger Innenstadt bis zum Morgengrauen tanzt, dann ist Live-Nacht. So wird es auch einmal mehr in der Nacht vom Samstag, den 2. November, sein, denn dann geht es in die nächste Runde in der Murr-Metropole. Unter dem Motto »Eine Stadt – Eine Nacht – überall Live-Musik« darf man sich auf hochkarätige Acts in mindestens zehn Locations (es können noch Lokale dazukommen) und damit wieder jede Menge Party-Spaß freuen. Nach den Live-Acts der Bands und Musiker steigen noch Aftershow-Partys mit DJs.

Im Tante Emma stimmt Live-Nacht–Urgestein »John Noville« mit seinem unvergleichlichen Charisma an. Die Rock-Pop-Coverformation »White Water« verzaubert das Publikum im Merlin mit einem furiosen Best-Of aus der Rockgeschichte. Einen weiten Bogen quer durch die Popmusik spannt »William« mit einem authentischen Cover-Programm in Sofis Plan B. Musik für jung und alt gibt es in der Segafredo Café Bar, denn dort lädt »Maurice« zu einer internationalen musikalischen Reise ein. Im Joe Penas wird es südländisch, wenn »Sauvage« ihren frischen karibischen Sound zum Besten geben. »Firma Holunder«, bekannt auf dem Wasen genauso wie beim Après Ski in Ischgl und Sölden, überzeugt mit Partymusik der Extraklasse im Kunberger, während »Robin Henderson«, Frontmann des »Hofbräu Regiments«, Partystimmung im Fancy versprüht. Ganz schön unter Druck stehen »High Pressure«, die das Disco Live mit Volldampf in eine große Tanzfläche verwandeln. Auch im Wohnzimmer und Irish Pub darf während der Live-Nacht munter gefeiert werden, die auftretenden Künstler standen zum Redaktionssschluss noch nicht fest.

Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Die Eintrittsbändchen gibt es im Vorverkauf in allen Lokalen, bei weiteren Vorverkaufsstellen und als E-Ticket auf der Homepage.

Programm

Disco Live High Pressure

Fancy Robin Henderson

Irish Pub t.b.a.

Joe Penas Sauvage

Kunberger Firma Holunder

Merlin White Water

Segafredo Café Bar Maurice

Sofis Plan B William

Tante Emma John Noville

Live-Nacht Backnang,

Sa. 2. November, ab 21 Uhr,

zehn Lokale in Backnang,

Tickets: VVK 12 €, Abendkasse 15 €.

www.live-nacht.de

MORITZ verlost 3x2 Tickets