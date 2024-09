Live-Nacht am 26. Oktober in Waiblingen

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die bisherigen Livenächte in Waiblingen haben voll ins Schwarze getroffen und für famose Party-Nächte in der Stauferstadt gesorgt. Jetzt geht die Live-Nacht am Samstag, den 26. Oktober, in die nächste Runde.

Unter dem Motto »Eine Stadt – Eine Nacht – überall Live-Musik« darf man sich auf hochkarätige Acts in sechs Locations und damit wieder jede Menge Party-Spaß freuen – und das bis in die frühen Morgenstunden. Die Bands und Musiker spielen ab 21 Uhr bis tief in die Nacht, bis in die frühen Morgenstunden steigt noch eine Aftershow-Party mit DJ.

Im Bobby‘s Irish Pub heizt die spielfreudige Band »Live Rocking Five« den Gästen mit Rock, Pop, Balladen und Rhythm and Blues ordentlich ein, während im Fiedels Fritz »The Ponycars« ihre Zuhörer mit ihrem ganz eigenen unverwechselbaren Rockabilly Sound in ihren Bann ziehen. In der Brasserie Sonne sorgt der sympathische Sänger »Robin Henderson«, Frontmann einer der bekanntesten Coverbands Deutschlands, dem »Hofbräu Regiment«, für richtig gute Stimmung. Eine Etage tiefer im Gewölbekeller der Brasserie darf sich das Publikum auf karibische Klänge von »Sauvage« freuen. Im Wirtshaus am alten Postplatz feiert das Livenacht-Urgestein »John Noville« mit seiner Band eine Pop und Soul Party vom Feinsten und bringt die Gäste zum mitsingen und mittanzen. Und »Maurice« nimmt das Publikum in der Cactus Bar auf eine internationale musikalische Reise.

Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Die Eintrittsbändchen, die freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen und Live-Bands gewähren, gibt es für zwölf Euro im Vorverkauf in allen teilnehmenden Lokalen sowie bei der Tourist-Information i-Punkt oder als E-Ticket auf der Homepage waiblingen.live-nacht.de

Programm

Brasserie Sonne / Keller Sauvage

Brasserie Sonne / Lokal Robin Henderson

Bobby‘s Irish Pub Live Rocking Five

Cactus Bar Maurice

Fiedels Fritz The Ponycars

Wirtshaus Postplatz John Noville Band

Live-Nacht Waiblingen,

Sa. 26. Oktober, ab 21 Uhr,

in sechs Lokalen in Waiblingen Tickets: VK 12 €, Abendkasse 15 €.

www.live-nacht.de

MORITZ verlost 3x2 Tickets.