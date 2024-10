Live-Nacht Ludwigsburg steigt am 9.11.24

Die Live-Nacht in Ludwigsburg kann auf eine famose, langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Am Samstag, den 9. November, geht das Musikspektakel bereits in die 31. Runde. Freuen können sich die Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands, die in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für beste Partystimmung sorgen.

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die Live-Nacht setzt ihre 16-jährige Erfolgsgeschichte in der Barockstadt fort und wartet auch in diesem Frühjahr wieder mit der Crème-de-la-Crème der Live-Musik auf. Das erfolgreiche Konzept bleibt bestehen. Die attraktiven Lokale, die schöne Kulisse der Innenstadt und die hohe Qualität der Bands sind ein Markenzeichen dieses Events. Bei der Live-Nacht wird ein großes Musikspektakel geboten, denn für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Spielbeginn ist um 21 Uhr, die Lokale haben jedoch schon vorher geöffnet und man kann sich dort nach Herzenslust stärken, um danach viel zu erleben. Denn dann heißt es: dabei sein, Freunde treffen, mitsingen und abtanzen.

Angeführt wird der bunte Mix von der elfköpfigen Partyband »Friendly Elf«, die schon Kultstatus hat und seit Jahren als Highlight in Ludwigsburg im Ratskeller Saal dabei ist. Auch Alleinunterhalter und Musik-Urgestein »Paulo« im Baron ist wieder dabei und wird die Zuhörer auf eine Zeitreise der beliebtesten Songs der letzten Jahrzehnte mitnehmen, während das »John Noville Duo« im Cheval Vapeur mit energiegeladenem Soul und Reggae die Zuhörer zum Tanzen bringt. Ebenso Kultcharakter hat die Wiesbadener Band »Mallet«, die soeben ihr 45-jähriges Bühnenjubiläum feierte und traditionell im Towers spielt.

Als weitere Locations stehen bereits Bonema, Café Zeitlos, Chaplins Bar, Ennui, Kunstverein Ludwigsburg im MIK und Permesso fest, hier wird das Programm in Kürze veröffentlicht. Eventuell weitere Locations kommen noch dazu.

Eines ist jetzt schon sicher: Das Musikprogamm ist extrem vielseitig und umfasst eine große Bandbreite durch alle musikalischen Genres.

Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Die Eintrittsbändchen gibt es im Vorverkauf in allen Lokalen und als E-Ticket auf der Homepage.

Live-Nacht Ludwigsburg

Sa. 9. November 2024, 21 bis 4 Uhr

in ca. 10 Lokalen in der Ludwigsburgs City

Tickets 12,- Euro im VVK und 15,- Euro an der Abendkasse

www.live-nacht.de

Ticket-Vorverkauf

Als E-Ticket auf der Homepage: www.live-nacht.de

Als Hard-Ticket über die beteiligten Lokale

Tickets am 13.4.23 ab 19:30 Uhr an der Abendkasse soweit noch verfügbar.