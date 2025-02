Live-Nacht Winnenden: Große Party in 11 Lokalen

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht die Live-Nacht Winnenden am 29. März in die nächste Runde. Auch bei dieser Ausgabe darf sich das Publikum wieder auf die Crème-de-la-Crème der Live-Musik freuen. Attraktive Lokale, die schöne Kulisse der Innenstadt und die hohe Qualität der Bands sind ein Markenzeichen dieses Events. Egal ob Rock, Pop, Reggea, Latin, oder Schlager – für jeden Geschmack ist von 21 bis 2 Uhr etwas dabei.

Im Amis erklärt »Firma Holunder« den Gästen musikalisch, warum sie morgens müde und abends munter werden. Im 47 (neben Altes Rathaus, ehem. Schranne) geht es erst um 22 Uhr los, dafür eine Stunde länger, begeistern »The Ponycars« mit Rock’n’Roll. In der Bio-Bäckerei Weber lädt das Duo »Escher und Vogel« mit einer Mischung aus Gypsy Swing, Irish Folk, und Klezmerjazz zu einer musikalischen Reise ein. Im Brändle spannt »William« seinen Bogen quer durch die Popmusik. Im Deja vue dürfte es für viele etwas Neues zu entdecken geben, wenn »Güray« Akustik Pop vom Feinsten zum Besten gibt. »Maurice« bringt mit seiner klangvollen Cover-Musik von Eros Ramazotti über Robbie Williams bis hin zu Barry White das Publikum im Eiscafé Venezia zum Tanzen. Der Sänger vom Hofbräu Regiment »Robin Henderson« sorgt im Fachwerk für echte Glücksgefühle, während die Schwabenrocker von »Brozzo« die Markthalle aufmischen. Im Tea Kadai spielt »Domenico Sassanelli« aus Pforzheim Oldies, sowie ultimative Hits der letzten 50 Jahre. Mit dabei ist ein Best-Of aus Pop-, und Schlager-Hits in deutsch, italienisch, spanisch, sowie in englisch. Und im Turmstüble sorgt das Livenacht-Urgestein »John Noville« mit seiner einzigartigen Ausstrahlung und bestem Reggae dafür, dass die Gäste mitsingen und mittanzen.

Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Die Eintrittsbändchen, die freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen und Live-Bands gewähren, gibt es in allen teilnehmenden Lokalen oder als E-Ticket auf der Homepage.

Programm

47 (neben Altes Rathaus) | The Ponycars

Amis | Firma Holunder

Bio-Bäckerei Weber | Escher und Vogel

Brändle | William

Deja vue | Güray & Friends

Eiscafé Venezia | Maurice

Fachwerk | Robin Henderson

Glückskind | Diaz & Jonez

Markthalle | Brozzo

Tea Kadai | Domenico Sassanelli

Turmstüble | John Noville

Live-Nacht Winnenden

Sa. 29. März, 21 bis 2 Uhr

11 Lokale, Innenstadt, Winnenden

Tickets: 12 Euro Vorverkauf

15 Euro an der Abendkasse

winnenden.live-nacht.de

MORITZ verlost 3x2 Tickets. moritz.de/Verlosungen