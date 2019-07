× Erweitern Lollapalooza Berlin

Den 7. und 8. September 2019 sollten sich alle Musik- und Festivalliebhaber fett rot im Kalender markieren – denn das Lollapalooza Berlin geht in die fünfte Runde und feiert somit sein erstes kleines Jubiläum. Zum zweiten Mal wird das Gelände des Olympiastadions und Olympiaparks Berlin eines der größten Festivals Europas beherbergen.

Kings of Leon

Im letzten Jahr nahmen über insgesamt über 100.000 Besucher am Festival teil und genossen Freude, Liebe, Harmonie und vor allem die letzten warmen Sommertage.

Über die letzten vier Jahre war eine Vielzahl der weltweit größten Namen in Berlin beim Lolla vertreten. Unter anderem so klangvolle Namen, wie Foo Fighters, Radiohead, Muse, The Weeknd, Mumford & Sons, Kings Of Leon, Macklemore & Ryan Lewis, Major Lazer, Kraftwerk, Kygo, Imagine Dragons, Dua Lipa, David Guetta, The xx, Seeed, Beatsteaks, Paul Kalkbrenner, Hardwell, New Order, Marteria, Tame Impala, Sam Smith, The Libertines sowie jede Menge andere nationale und internationale Top-Stars.

Lollapalooza Berlin Billie Eilish

In dieser Reihe kann auch das diesjährige Lineup wunderbar mithalten:

Mit den einzigen Deutschlandshows von Kings Of Leon und Swedish House Mafia, exklusiven Auftritten von Twenty One Pilots, Martin Garrix, der am Sonntag die ganze Perry’s Stage kuratiert sowie unter anderem den Durchstartern Billie Eilish, Khalid, 6lack und vielen anderen wird sich die nationale bis internationale Crème de la Crème die Klinke in die Hand geben.

Abseits des vielfältigen musikalischen Programms können sich die Besucher auf jede Menge Spaß, Abenteuer und Skurrilität auf dem Gelände freuen.

Der Weingarten lädt zur Entspannung zwischendurch ein: Hier kann man, neben einem guten Glas Wein, den Klängen talentierter lokaler und internationaler Singer-Songwriter lauschen und dem Festival-Trubel für ein paar Momente entfliehen.

Bei Fashionpalooza kann man sich von den aktuellsten Trends und Lifestyles inspirieren und seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Lollapalooza Berlin Marteria und Casper

Die Lolla Fun Fair überrascht mit allerlei Absurditäten, Straßentheater und Akrobatik, während es im Grünen Kiez um ein besseres Miteinander, innovative Konzepte in Sachen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung geht.

Die kleinsten Festivalbesucher und Rockstars von Morgen kommen im Kidzapalooza ganz auf ihre Kosten, einer eigens für sie kreierten kleinen Festivalwelt, in der auch Mama und Papa ihren Spaß haben werden.

Und das Lolla Berlin wäre nicht das Lolla Berlin, wenn es nicht auch noch feucht-fröhlichen Spaß gäbe: ein Besuch im Aquapalooza wird Euch garantiert zum Staunen bringen.

Weitere Infos und Tickets gibt es hier.