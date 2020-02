Lord of The Dance – Gefährliche Spiele in Stuttgart

Die Erfolgsshow »Lord of the Dance«, die auf der aktuellen Tour den Untertitel »Dangerous Games« (Gefährliche Spiele) trägt, präsentiert sich in einem modernem Gewand. Nach fast zweieinhalb Jahrzehnten des Siegeszuges rund um den Globus hatte Stepp-Superstar Michael Flatley seiner Produktion unlängst ein leicht verändertes Aussehen verliehen - die wesentlichen Elemente von Story und populären Tanzformationen blieben dabei allerdings erhalten. Die mit audiovisueller Opulenz ausgestattete Show verbindet Folklore, Hi-Tech-Popart sowie irisch-amerikanischen Stepptanz mit Flamenco-Affinität zu einer rhythmischen, melodischen und optischen Revue, die ihresgleichen sucht. Ein engagiertes Ensemble versetzt mit seiner Performance die Zuschauer stets in euphorische Stimmung.

Lord Of The Dance, Sonntag, 1. März, 20 Uhr. Liederhalle, Stuttgart, www.stuttgart-live.de