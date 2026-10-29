Loriot: »Die Ente bleibt draußen!«

Vicco von Bülow alias Loriot – wer erinnert sich nicht an den genialen Humoristen und seine unvergesslichen Sketche, Karikaturen und Filme? Wie kaum ein anderer verstand er es, das Absurde des Alltags sichtbar zu machen. Mit feinem Wortwitz, präziser Beobachtung und sprachlicher Eleganz prägte er die deutsche Sprache nachhaltig. Zitate wie „Die Ente bleibt draußen“, „Ein Klavier, ein Klavier“ oder „Das Ei ist hart“ sind bis heute Kult – und werden es auch in Zukunft bleiben. Das Ensemble von The New Entertainment Production bringt in einer neuen Inszenierung mit frischem Bühnenbild die schönsten Loriot-Sketche zurück auf die Bühne. Mit großem komödiantischem Können, Liebe zum Detail und einer charmanten musikalischen Begleitung werden die unsinnig-genialen Szenen lebendig. Loriots brillant beobachtete Alltagssituationen entfalten dabei ihre ganze groteske Komik. Das Publikum erlebt einen Abend voller Erinnerungen und urkomischer Höhepunkte: die legendäre Ente des Herrn Müller-Lüdenscheidt, die Eheberatung, Bettenkauf, der Lottogewinner Erwin Lindemann oder die Jodelschule. Ein garantiert lachintensiver Theaterabend mit zeitlosem Humor. Ensembleleiter Ralf Steltner ist Musiker, Dirigent und Komponist und arbeitet u. a. für das Polizeiorchester Hamburg, die Klassik Philharmonie Hamburg und den NDR.

So. 4. April, 14 Uhr, Liederhalle, Stuttgart

Mo. 5. April, 20 Uhr, Forum am Schlosspark, Ludwigsburg

Fr. 23. April, 14:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn

Do. 13. Mai, 20 Uhr, Palatin, Wiesloch

Fr. 14. Mail, 14:30 Uhr, Stadthalle, Göppingen

Sa. 15. Mai, 14:30 Uhr, Dr.Sieber-Halle, Sinsheim

So. 19. September, 14 Uhr, Neckar Forum, Esslingen

Do. 23. September, 20 Uhr, CCS Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd

Mi. 24. November, 20 Uhr, Hangar, Crailsheim

Sa. 27. November, 14:30 Uhr, Stadthalle, Reutlingen

Mo. 6. Dezember, 20Uhr, Stadthalle, Aalen