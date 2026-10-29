Loriot: »Die Ente bleibt draußen!«

Vicco von Bülow alias Loriot – wer erinnert sich nicht an den genialen Humoristen und seine unvergesslichen Sketche, Karikaturen und Filme? Wie kaum ein anderer verstand er es, das Absurde des Alltags sichtbar zu machen. Mit feinem Wortwitz, präziser Beobachtung und sprachlicher Eleganz prägte er die deutsche Sprache nachhaltig. Zitate wie „Die Ente bleibt draußen“, „Ein Klavier, ein Klavier“ oder „Das Ei ist hart“ sind bis heute Kult – und werden es auch in Zukunft bleiben. Das Ensemble von The New Entertainment Production bringt in einer neuen Inszenierung mit frischem Bühnenbild die schönsten Loriot-Sketche zurück auf die Bühne. Mit großem komödiantischem Können, Liebe zum Detail und einer charmanten musikalischen Begleitung werden die unsinnig-genialen Szenen lebendig. Loriots brillant beobachtete Alltagssituationen entfalten dabei ihre ganze groteske Komik. Das Publikum erlebt einen Abend voller Erinnerungen und urkomischer Höhepunkte: die legendäre Ente des Herrn Müller-Lüdenscheidt, die Eheberatung, Bettenkauf, der Lottogewinner Erwin Lindemann oder die Jodelschule. Ein garantiert lachintensiver Theaterabend mit zeitlosem Humor. Ensembleleiter Ralf Steltner ist Musiker, Dirigent und Komponist und arbeitet u. a. für das Polizeiorchester Hamburg, die Klassik Philharmonie Hamburg und den NDR.
So. 4. April, 14 Uhr, Liederhalle, Stuttgart
Mo. 5. April, 20 Uhr, Forum am Schlosspark, Ludwigsburg
Fr. 23. April, 14:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn
Do. 13. Mai, 20 Uhr, Palatin, Wiesloch
Fr. 14. Mail, 14:30 Uhr, Stadthalle, Göppingen
Sa. 15. Mai, 14:30 Uhr, Dr.Sieber-Halle, Sinsheim
So. 19. September, 14 Uhr, Neckar Forum, Esslingen
Do. 23. September, 20 Uhr, CCS Stadtgarten, Schwäbisch Gmünd
Mi. 24. November, 20 Uhr, Hangar, Crailsheim
Sa. 27. November, 14:30 Uhr, Stadthalle, Reutlingen
Mo. 6. Dezember, 20Uhr, Stadthalle, Aalen