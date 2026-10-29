Loriot: »Weihnachten? Ach was!?«

Weihnachten. Das Fest der Liebe, Besinnlichkeit und Harmonie. Doch beim Schmücken des Weihnachtsbaums stellt sich die Frage: Warum ist immer dann alles kompliziert, wenn es schön werden soll? Kaum jemand hat die Katastrophen des Alltags so liebevoll auf den Punkt gebracht wie Loriot. Seine Figuren wollen alles richtig machen – und scheitern daran mit einer Würde, die uns zum Lachen bringt. Weihnachten bietet die perfekte Bühne: Große Erwartungen treffen auf menschliche Schwächen und die Frage, ob denn wirklich »früher mehr Lametta« war. Das 6-köpfige Theaterensemble von The New Entertainment Production lädt Sie zu 120 Minuten Loriot inklusive 20 Minuten Pause ein – heiter, turbulent und nicht ganz besinnlich. war. Freuen Sie sich auf die großen Klassiker und natürlich auf Familie Hoppenstedt: Weihnachtsbaum, Spielzeug, Adventsgedicht, Bescherung und Heinzelmann-Sauger sorgen für absurden Weihnachtswahnsinn. Loriot zeigt Menschen wie wir: Sie meinen es gut, wollen alles richtig machen – und reden grandios aneinander vorbei. Genau darin liegt seine zeitlose Kunst. Freuen Sie sich auf feine Beobachtungen, große Pointen und Loriots einzigartige Mischung aus Höflichkeit und Verzweiflung.

So. 4. April, 14 Uhr, Liederhalle, Stuttgart

Fr. 23. April, 14:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn

Mi. 24. November, 20 Uhr, Hangar, Crailsheim

Mo. 6. Dezember, 20Uhr, Stadthalle, Aalen