Low Brass Trio in Ellwangen

In der einzigartigen Besetzung aus Michael Müller am Tenorhorn, Maria Sturm am Euphonium und Peter Laib an der Tuba zaubert das Trio ein Klangerlebnis der besonderen Art. Im warmen, weichen Klang der drei tiefen Blechblasinstrumente erstrahlen bekannte Melodien aus Klassik, Folk und Pop. Spannende Eigenkompositionen gehören ebenfalls zum ca. einstündigen Konzertprogramm des Trios. Das Publikum erwarten schwelgende Melodien, virtuose Passagen und jede Menge Spielfreude. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Low Brass Trio, Mo. 27. März, 19 Uhr, Speratushaus, Ellwangen,

www.ellwangen.de