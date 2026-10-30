Lucy van Kuhl in Geislingen, 14.11.26

In ihrem Programm »Geschickt verpackt« nimmt die Kabarettistin und Pianistin Lucy van Kuhl den Verpackungswahn unserer Zeit humorvoll aufs Korn. Ob der Hausmeister als Facility Manager, die algorithmisch vermittelte Liebe oder der Deutsche, der sich im Frankreichurlaub mit Baskenmütze und Ringelshirt als Franzose ausgibt: Lucy van Kuhl zeigt pointiert, dass der Schein oft trügt. Mit feinem Gespür für Alltagsabsurditäten verbindet sie scharfsinnige Beobachtungen mit poetischen Momenten. Sanfte Klavierklänge treffen auf Boogie-Woogie, zarte Melancholie auf aberwitzigen Humor. Mit Charme, Wortwitz und musikalischem Können schnürt Lucy van Kuhl ein Kabarettpaket. alh

Lucy van Kuhl, Sa. 14. November, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com