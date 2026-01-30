Lucy van Kuhl: Humor, Herz und Klavier, 13.02.26

In unserer Zeit scheint oft die Verpackung wichtiger als der Inhalt: Schokoriegel werden durch Werbung zu exklusiven Geschmackserlebnissen, Hausmeister heißen plötzlich Facilitymanager, und die Liebe kommt nicht mehr zufällig, sondern algorithmusgesteuert über Tinder und Parship. Heinz Günter versucht im Frankreichurlaub mit Ringelshirt und Baskenmütze Jean Pierre zu sein. Doch Verpackung ist eben nicht alles. Lucy van Kuhl verpackt ihre Beobachtungen auf brillante Weise: Kleine Randdetails werden poetisch vergrößert, aberwitzige Einfälle in sanfte Klavierklänge gehüllt, und selbst die Tristesse eines Altersheims verwandelt sich in eine ausgelassene Ü80-Party.

Lucy van Kuhl, Fr. 13. Februar, 19.30 Uhr, Theaterwerkstatt, Schwäbisch Gmünd, theaterwerkstatt-gd.de