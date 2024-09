Lucy4NewCountry am 20. September in Ellwangen

Annette Baro (Gesang, Akustikgitarre), Boris Pätzold (Gesang), Daniel Niederhuber (E-Gitarre), Wolfram Schütz (Kontrabass, E-Bass) und Thomas Bernhard (Cajon, Percussion). Das Quintett aus Heidenheim, Ellwangen, Nördlingen und Ulm präsentiert Musik aus den Genres »Americana«, »Alternative und Traditional Country« sowie »Rock’n’Roll« und nimmt das Publikum mit zwei Stimmen, Gitarre, Kontrabass und Cajon mit auf einen »Ausritt« in den Wilden Westen. Die Zuhörer erwarten Lieder von Johnny Cash, Hank Williams III, Nikki Lane, Kris Kristoffersen, Elvis Presley, Janis Martin, Wanda Jackson und weiteren »Country und Rock’n’Roll Heros« in eigenem Gewand. Man darf gespannt sein. Eintritt frei. Das Konzert findet im Biergarten des Taj Mahal statt, bei schlechter Witterung weicht es in die Innenräume des Taj Mahal aus.

Fr. 20. September, 19 Uhr, Biergarten Taj Mahal, Ellwangen

www.ellwangen.de