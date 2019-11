Anfang 2020 geht das Spektakel in eine neue Runde und überzeugt einmal mehr mit Meisterakrobaten aus Fernost. Erneut gestaltet der Chinesische Nationalcircus die Show, jedoch mit einem neuen Programm, das voller Faszination und Höhepunkte steckt. Mit farbenfrohen Kostümen und Fabelwesen sorgen die Spitzenakrobaten für zauberhafte Stimmung und laden ein auf eine Reise durch das geheimnisvolle Reich der Mitte. Fliegende Diabolos, eine spitzentanzenden Balletttänzerin auf dem Kopf des Untermanns, Handstände auf hochgestapelten Stuhltürmen, Reifenspringer, Fußjonglagen von chinesischen Schirmen und die Kunst des Verbiegens zeigen dem begeisterten Zuschauer die gelebte Einheit von Körper, Geist und Seele. Chinas spirituelle Säulen wie der Taoismus, der Konfuzianismus und auch der Buddhismus sind die mentalen Paten der zweistündigen Show, die Einblicke in ein exotisches, faszinierendes und uns völlig unbekanntes Reich der Mitte bietet. Mit absoluter Sicherheit präsentiert sich hier dem Zuschauer eines der wohl farbenprächtigsten und spektakulärsten Artistikprogramme der Gegenwart und nimmt ihn mit auf eine virtuelle Reise in das alte China von Kaisern & Konkubinen.

Die unglaublichen Leistungen die auf der Bühne gezeigt werden, gleichen eher einem Wunder oder einer Erscheinung als einem von Menschen vollbrachten Werk. Ihren Ursprung finden die akrobatischen Höchstleistungen in der Spiritualität Chinas, der Welt des Krieges und der Soldaten sowie in der Tradition des chinesischen Teehauses. In alle diesen Bereichen ist und war die Akrobatik seit jeher ein grundlegender Bestandteil.

Chinesischer Nationalcircus, 3. bis 5. Januar, MHP Arena, Ludwigsburg, www.circusspektakel.de