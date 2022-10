Lukas Graham beehrt die Porsche arena Dänische Multimusiktalente

Von der dänischen Künstlerkommune auf die Bühnen der Welt: Lukas Forchhammer hat mit seiner Musik das geschafft, wovon die meisten ihr Leben lang träumen. Aufgewachsen in der autonomen Gemeinde Christiania im Herzen Kopenhagens, wurde der Sänger mit seiner Band »Lukas Graham« früh zu einem der größten Popstars, den sein Heimatland in den vergangenen Jahren gesehen hat. Geboren 1988, spiegelt sich das ungewöhnliche Leben des Sängers und Songwriters Lukas Forchhammer in der alternativen, ultra-liberalen Freistadt Christiania deutlich in seinem nicht minder ungewöhnlichen Stilmix wider. Lukas Graham verschmelzen Pop, Soul, Rock, R’n’B und Folk zu einem Sound, der nicht nur in Dänemark seinesgleichen sucht. Diesen einzigartigen Sound gibt es jetzt auch in der Porsche Arena zu erleben. alh

Lukas Graham,

Mi. 26. Oktober, 20 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart

www.michaelrussgmbh.de