Luschtobjekt in Heidenheim

Bülent Ceylan erklärt sich kurzerhand zum »Luschtobjekt«, denn worum geht es sonst heutzutage? Optik zählt mehr als Inhalt, das haben wir von Social Media gelernt. Bülent liefert Nippel statt Nietzsche und trotzdem bleibt das Programm des Kurpfälzers intelligent. Sein Mannheimer Dialekt wurde das Markenzeichen von Bülent Ceylan, der inzwischen deutschlandweit bekannt ist. Geboren in Mannheim als Sohn einer Deutschen und eines Türken spielt Bülent mit den Vorurteilen, die ihm entgegen gebracht wurden. Sein erstes Programm »Produzier‘ mich net« führte er bereits 1998 auf, den bundesweiten Durchbruch schaffte er 2002 mit »Döner for One«. Ceylan zeigt die Absurditäten des Alltags, Klischees und angebliche Marotten der Deutschtürken, spitzt zu und überzeichnet, entlarvt Deutsche wie Türken mit seiner präzisen Beobachtungsgabe und seiner Fähigkeit zu imitieren. Ausgezeichnet mit mehreren Kleinkunst- und Comedy-Preisen überrascht Ceylan weiterhin. 2019 zeigte er sich von einer anderen Seite in der TV-Show »The Masked Singer«, wo er als Engel verkleidet auftrat und seine gesanglichen Fähigkeiten unter Beweis stellte. Als Metal-Engel gewann er den dritten Platz und einen Haufen Aufmerksamkeit. Neben der Bühne engagiert sich der Comedian auch gegen Rassismus. Im Juli veröffentlichte er »Lieder gegen Nazis«, ein Song der sich gegen Fremdenhass richtet. Das Lied sei, so Ceylan zur dpa, »eine Ansage an alle, die eine rechtsextreme Einstellung haben und sich rassistisch äußern.«

Mit »Luschtobjekt« ist Bülent Ceylan nun mit seinem inzwischen zwölften Bühnenprogramm auf Tour. Wie gewohnt überzeichnet Ceylan dabei nicht nur sich selbst, sondern die Gesellschaft. Autos, Smartphones, Roboter – Plötzlich kann, so Ceylan, alles zum Luschtobjekt avancieren. Objektophil ist das Stichwort und dabei packt Bülent natürlich die »Wollluscht«.

Sa. 23. September, 20 Uhr,

Congress Centrum Heidenheim