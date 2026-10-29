Lynette Haynes Band & Enno, Walter & Friends in Reichenbach, 28.11.26

Ein Abend zum Träumen, Grooven, Mitsingen und Tanzen: Die Lynette Haynes Band eröffnet das musikalische Programm mit einem facettenreichen Sound zwischen gefühlvollen Balladen und mitreißenden Groove-Nummern. Im Mittelpunkt stehen der ausdrucksstarke Gesang von Lynette Haynes, das fein abgestimmte Zusammenspiel der Musiker und ein erdiger, handgemachter Klang. Im Anschluss übernehmen »Enno, Walter & Friends« die Bühne. Die Lokalmatadore präsentieren akustische Coverversionen bekannter Songs und laden das Publikum zum Mitsingen und Mitgrooven ein. Der Konzertabend verbindet musikalische Vielfalt mit entspannter Atmosphäre.

Lynette Haynes Band & Enno, Walter & Friends, Sa. 28. November, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de