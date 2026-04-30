Machine Head, 06.05.26

Machine Head gehören seit über drei Jahrzehnten zu den prägenden Bands des Thrash Metal. Am 6. Mai beehren die kalifornischen Metal-Giganten Ludwigsburg. Seit ihrem Debütalbum »Burn My Eyes« haben sie ihren Sound immer wieder weiterentwickelt und sich dennoch eine klare, unverwechselbare Identität bewahrt. Die Band zählt bis heute zu den erfolgreichsten und beständigsten Formationen ihres Genres. Ihr neustes Album »Unatøned« markiert eine stilistische Rückbesinnung auf die frühen Jahre der Band, kombiniert mit modernen Elementen. Musikalisch setzt es auf kompakte Songstrukturen, überraschende Dynamikwechsel und eine direkte, energiegeladene Umsetzung.

Machine Head, Mi. 6. Mai, 20 Uhr, MHP-Arena, Ludwigsburg, musiccircus.de