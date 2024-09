Maddin Schneider am 28. September in Niedernhall: Schöne Sonndaach

Das neue Programm des hessischen Comedian Maddin Schneider ist wie ein sonntägliches Überraschungs-Menue: Es enthält köstliche ­Comedy-Leckerbissen in verschiedenen Variationen für jeden Geschmack! Wie gewohnt zieht Maddin dabei alle mimischen Register, wodurch Standups, Texte aus seinen Büchern oder hessische Swing Songs eine besondere Würze bekommen. Natürlich ist es sein Hauptanliegen, sein Publikum in Lachekstase zu bringen. Aber auch manch tiefsinnige Botschaft oder Erkenntnis wird in locker-leichtem Hessisch kredenzt. Der Kulturverein »Cardellino - Kultur in Niedernhall e.V.« wurde 2023 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, das kulturelle Angebot in Niedernhall mit Konzerten, Comedy, DJ-Partys, Kindertheater, Lesungen, Ausstellungen, Filmvorführungen, Kabarett, Kleinkunst, Workshops, Vorträge, Kino und mehr zu bereichern.

Sa. 28. September, 20 Uhr, Stadthalle, Niedernhall

www.kultur-niedernhall.de