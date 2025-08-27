Männerabend, 26.09.25

Eine lustvolle Geisterbahnfahrt durch das Wesen Mann. Was wäre der Mann ohne die Frau? Nicht da! Wenn Mann aber da ist, und Frau ist weg? Eine Frage, die sich auch Tom eines Abends ganz unvermittelt stellen muss. Doch diesmal hat ihn seine Heike nicht vor die Tür gesetzt. Wozu auch? Soll ihr »Caveman« doch Speck und Rost ansetzen. Für sie gibt es in der Welt da draußen schließlich noch vieles zu entdecken und zu erforschen – der Snowboardlehrer Giovanni hat dazu ein offenbar sehr ansprechendes Studienprogramm vorbereitet... Tom treibt der Mut der Verzweiflung derweil auf eine Expedition tief ins Reich der Männer, wo er einem wahren Kuriositätenkabinett an Typen begegnet: Seinem alten Dumpfmeier-Kumpel Jörg, einem »Dessdossderrron«-strotzenden Personaltrainer und leider wieder einmal dem pedantischen Herrn Papa. Das komplette Programm der Kultura bis 2026 kann bereits eingesehen werden.

Fr. 26. September, 20 Uhr, Kultura, Öhringen, kultura-oehringen.de