Magie der Stimmen in Heilbronn (19.4.26)

Bei Magie der Stimmen öffnet der Handel erstmals in diesem Jahr seine Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. Zwischen 13 und 18 Uhr verwandelt sich Heilbronn in eine bunte Bühne voller Musik, Genuss und Frühlingsstimmung. Auf drei Bühnen in der Innenstadt und in der Hafenmarktpassage präsentieren Chöre und Ensembles aus der Region ihre mitreißenden Melodien. Zuschauer spüren die kraftvolle Magie der Stimmen, die Menschen verbindet! Mit dabei: Vocabular – die Vocal-Pop-Band mit unverwechselbarem Sound und verschiedenen Genres – sowie The Razzzones, die ein Beatbox-Konzert zwischen Show und Performance liefern werden.

So. 19. April, 13 bis 18 Uhr, Innenstadt, Heilbronn

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