Magie der Stimmen mit SonntagsShopping am 6. April

Magie der Stimmen ist eine Veranstaltung, bei der der Name Programm ist. Denn es liegt tatsächlich Magie in der Luft, wenn die Heilbronner Innenstadt musikalisch erklingt. Erstmalig konnten zwei brillante A-capella-Bands für dieses besondere Ereignis gewonnen werden - Les Brünettes und Free Vocals. Seit 15 Jahren begeistern die vier Sängerinnen von Les Brünettes mit mehrsprachigem Gesang, einzigartigen Arrangements und purer Vokalkunst. Die fünfköpfige A-cappella-Boyband Free Vocals aus Regensburg bringt pure Energie und musikalische Vielfalt auf die Bühne. Zwischen 14 und 17 Uhr erklingt die Hafenmarktpassage durch die Band 3Klang. Das Gospel Genre feiert dieses Mal ebenfalls Premiere - die Gospel Voices laden von 15 bis 16 Uhr zu einem mitreißenden Gospelkonzert in die Nikolaikirche ein. Um 15 Uhr präsentiert VIVA Fashion in der Kirchbrunnenstraße eine Modenschau mit den neuesten Frühlingstrends.

So. 6. April, 13 Uhr, Innenstadt, Heilbronn, www.heilbronn.de