Im Showpalast Tübingen verschmelzen Gaumenfreuden, Körperkunst, Humor, Musik und eine besondere Atmosphäre zu einer Einheit, die verzaubert. Inspiriert von der Tradition »Brot und Spiele« entsteht ein Fest der Sinne, bei dem Kulinarik, Unterhaltung und künstlerische Darbietungen auf höchstem Niveau zu einem einzigartigen Erlebnis zusammenfinden. Hinter dem Konzept steckt eine Vielfalt kreativer und professioneller Arbeit. Kulinarische Genüsse, Musik, Licht, Kostüme, Service und Ambiente fügen sich in detailverliebter Inszenierung zu einem Gesamtwerk, das Genuss und Staunen verspricht. Der Festplatz Tübingen verwandelt sich dafür zum vierten Mal in eine Welt voller Sinnesfreude und Spektakel. Im Mittelpunkt steht eine dreistündige Show mit internationalen Künstlern. Durch den Abend führt – wie auch bei den bisherigen Ausgaben – wieder Timo Marc, der mehrfach ausgezeichnete Meister der Magie und visuellen Illusion. Die Show hat viele

Expand Foto: Showpalast Tübingen Steven Ferreri

Highlights zu bieten: Steven Ferreri zeigt eine meisterhafte Drahtseildarbietung, bei der jeder Schritt zählt. Mit Rückwärtssalti, Sprüngen und waghalsigen Tricks sorgt er für Gänsehautmomente. Das Duo Paschenko beeindruckt gleich zweifach: Mit seinen Strapaten-Acts und der meisterhaften Hand-auf-Hand-Akrobatik sprengt es die Grenzen des physisch Machbaren. Kraft, Präzision und fließende Eleganz zeichnen die ukrainischen Weltmeister aus. Auch die Truppe Mongoljingoo bringt gleich zwei spektakuläre Acts auf die Bühne: Mit einer Kombination aus Hula-Hoop-Performance und Handstandakrobatik samt Pfeil und Bogen verbinden sie mongolische Tradition mit modernem Artistentum. In diesem Jahr arbeitet der Showpalast Tübingen erneut mit dem Meisterkoch Uwe Förster vom Restaurant Culinarium zusammen. Sein neues »Vier-Jahreszeiten«-Menü lässt die Gäste in vier Gängen erleben, wie der Frühling, die heißesten Sommertage, der romantische Herbst und der gemütliche Winter schmecken.

Showpalast Tübingen, Do. 20. November bis So. 7. Dezember, täglich 19.30 Uhr, Festplatz, Tübingen, www.showpalast-tuebingen.de