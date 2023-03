Magie mit Stil, Charme und Methode: Nicolai Friedrich in Stuttgart

Wenn Nicolai Friedrich auf Tour geht, werden die Besucher jedes Mal aufs Neue ins Staunen versetzt. Sein Repertoire ist so groß, dass der charmante Hesse auch diesmal wieder verblüffende Illusionen in seine Bühnenshow einbaut, die er live noch nicht gezeigt hat. Dabei denkt man jedes Mal, eine Steigerung des Unmöglichen sei nicht möglich! Nicolai beweist das Gegenteil. Er vollbringt z.B. eine Vorhersage mit einer zufällig ausgewählten Person, die wiederum eine Person ihrer Wahl spontan anruft. Mehr Zufall geht nicht! Und trotzdem gelingt es Nicolai Friedrich, über die Distanz in den Kopf eines fremden Menschen zu schauen. Nicolai Friedrich repräsentiert eine Generation von Magiern, die ihr Publikum mit frischen Ideen ins Staunen versetzt. Großartige Showeffekte braucht er dafür nicht. Der charmante Hesse verlässt sich auf seine Mischung aus Zauberkunst, Psychologie und Intuition. alh

Nicolai Friedrich, Mi. 3. Mai, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart,

www.s-promotion.de