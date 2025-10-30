Magische Filmmusik- und Musical-Momente, 11.12. bis 15.3.26

Die kommenden Monate versprechen unvergessliche Erlebnisse für alle Musical- und Filmmusik-Fans!

Am 11. Dezember entführt das Weihnachtsmusical »Die Stille Nacht« in der Kongresshalle Böblingen in eine moderne Interpretation der Weihnachtsgeschichte. Zwischen Familienchaos, rappenden Heiligen Drei Königen und einem rockigen Weihnachtsmann entdeckt das Mädchen Gabrielle die wahre Bedeutung von Weihnachten – berührend, humorvoll und mitreißend inszeniert. Die Rahmenhandlung basiert auf der klassischen Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium, wird jedoch aus einer Perspektive erzählt, die viele Überraschungen bereithält.

Nur wenige Wochen später, am 4. Januar, öffnet sich – ebenfalls in der Kongresshalle Böblingen – das Tor in eine magische Märchenwelt: Das Theater Liberi präsentiert »Schneekönigin – das Musical«. Das Stück basiert auf dem bekannten Märchen von Hans Christian Andersen und ist ein farbenprächtiges Abenteuer zwischen Traum und Wirklichkeit – mit eigens komponierten Songs, spektakulären Choreografien und jeder Menge Herz. Kurzum: ein Erlebnis für die ganze Familie.

Film- und Fantasy-Fans kommen im März voll auf ihre Kosten: Am 15. März gastiert in der Stadthalle Sindelfingen zunächst ab 15 Uhr »The Magical Music of Harry Potter« – mit einem Weasley-Stargast aus den Filmen. Zu erleben ist ein einzigartiges Konzert, gespielt vom The Magical Film Orchestra & Choir, mit magischen Illusionen, einem Harry-Potter-Quiz und jeder Menge Publikumsinteraktion. Am Abend, ab 19 Uhr, bringt dann »The Music of Hans Zimmer & Others« – mit einem Darsteller aus »Fluch der Karibik« – die größten Soundtracks der Filmgeschichte live auf die Bühne: von »Top Gun« über »Interstellar« bis »Der König der Löwen«.

Ein Winter voller Gänsehaut-Momente, großer Emotionen und magischer Musik!

Das Winterprogramm

Do. 11. Dezember, 19 Uhr, Kongresshalle Böblingen: Die Stille Nacht

So. 4. Januar, 15 Uhr, Kongresshalle Böblingen: Schneekönigin – das Musical

So. 15. März, 15 Uhr, Stadthalle Sindelfingen: The Magical Music of Harry Potter

So. 15. März, 19 Uhr: Stadthalle Sindelfingen: The Music of Hans Zimmer & Others

Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH, Schillerstraße 23, 71065 Sindelfingen, alle Infos, Tickets & Termine: www.cc-bs.com