Magische Illusionen in Stuttgart

Magie fasziniert die Menschheit seit jeher! Sie findet sich in allen Kulturen und Zeitaltern. Magie spricht eine ganz eigene Sprache, ist universell! Aber ist sie real oder nur eine Illusion? Und was treibt sie an, die Zauberinnen, die Magier von heute? Das Friedrichsbau Varieté holt wahre Kennerinnen und Könner ihres Faches nach Stuttgart!

Spektakuläre Großillusionen, feingeistige Unglaublichkeiten und magische Momente werden präsentiert von einem internationalen Ensemble – zeitgemäß, energiegeladen und packend inszeniert! Noch bis zum 15. November verzaubert Just An illusion, die neue Show im Friedrichsbau Varieté, das Publikum.

Mit dabei ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Magier Deutschlands: Julius Frack. Schon im Alter von sieben Jahren führte er seine ersten Illusionsshows vor. Mittlerweile bewegt sich der Entertainer seit Jahren erfolgreich auf internationalem Parkett. Er ist vor Präsidenten und Fürstenhäusern, in Las Vegas, Hong Kong, Paris, Rom, London, Berlin, oder Peking aufgetreten und hat Menschen in über 30 Ländern begeistert. Mit seinen Acts hat er zahlreiche internationale Preise und Auszeichnungen gewonnen, wurde etwa Weltmeister der Großillusion, Magier des Jahres und unter die Besten aus 25 Jahren »Monte Carlo Magic Stars« gewählt.

An ausgewählten Abenden wird er durch »The Magic Pearls« vertreten. Die sechs magischen Perlen aus Deutschland sind hinreißende Grazien, die eine spektakuläre Großillusionsshow präsentieren. Jede von ihnen hat magische Kraft, Eleganz und Sinnlichkeit. »The Magic Pearls« bringen starke magische Illusionen in eine gelungene Form, die begeistert. Mit innovativen magischen Effekten vollführen sie unerklärliche Erscheinungen und blitzschnelle Personenwechsel. Doch es geht bei ihnen auch hart zur Sache.

An jedem Abend mti von der Partie ist das britische Magier-Duo »Evolution of Magic« bestehend aus Craig Christian und Elizabeth Best, die von ihrer Assistentin Charlotte Frankitt unterstützt werden. Sie zelebrieren ein elektrisierendes Erlebnis, das die Grenze zwischen Realität und Illusion verwischt. Ihre Darbietungen entführen die Zuschauer in eine alternative Welt undbieten eine kurze Flucht aus dem Alltag. Meisterhafte Manipulation, verblüffende Magie und fesselnde Erzählungen vereinen sich zu einem fesselnden Sinneserlebnis. In der bekannten Fernsehshow „Britain’s got talent“ schafften die drei es gemeinsam mit großem Erfolg bis ins Halbfinale. Für ordentlich Rock‘n‘Roll auf der Bühne sorgen die drei Rock Sisters Valentina Maria Polizzi, Rosella Petruzzielo und Marika la Bianca aus Italien. Ihre fesselnde Performance entführt die Zuschauer in eine Welt, in der Realität und Fantasie miteinander verschmelzen, und man den Augen kaum trauen kann, während die Rock Sisters Illusionen kreieren, die den Verstand herausfordern und die Sinne verzaubern. Abgerundet wird das Ensemble durch den Illusionisten Gabriele Testa, der sein Handwerk von den großen Zaubermeisternunserer Zeit gelernt hat. Der zauberhafte Abend im Friedrichsbau Varieté verspricht, die Zuschauer in eine neue Dimension der Magie zu katapultieren.

Just an Illusion

bis 12. November,

Do. bis Sa. 20 Uhr, So. 18 Uhr, Friedrichsbau Varieté,

Stuttgart,

www.friedrichsbau.de