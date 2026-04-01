Magische Sommernächte im Kloster Hirsau: Hochkarätiges Line-Up beim Calwer Klostersommer

Große Namen, erstklassige Produktionen und eine einmalige Location: Die Mauern der imposanten Klosterruine St. Peter und Paul bilden vom 30. Juli bis zum 9. August wieder die Kulisse des Sommerfestivals Calwer Klostersommer in Hirsau. Lieder wie »Sound of Silence« und »Mrs. Robinson« machten Simon & Garfunkel weltberühmt. Beim Calwer Klostersommer 2026 werden am Sonntag, 2. August, diese Welthits zu hören sein. Die Philharmonie Leipzig und die Band Graceland präsentieren »A Tribute to Simon & Garfunkel«. Mit Sophia ergänzt eine der spannendsten Stimmen der deutschsprachigen Popmusik das Festivalprogramm. Die Singer-Songwriterin tritt am Montag, 3. August, im Rahmen ihrer »Durch die Blume«-Tour im Kloster Hirsau auf. Wenn am Dienstag, 4. August, die britische Supergroup »Frontm3n« auf der Bühne im historischen Kloster in Hirsau steht, dürfen sich Besucher auf einen Abend voller großer Pop- und Rockklassiker freuen – akustisch interpretiert und mit außergewöhnlichem Harmoniegesang. Am 6. August wird die Berliner Kult-Band »Culcha Candela« die Bühne im Kloster zum Beben bringen. Mit ihrer »Monsta Open Air 2026«-Tour versprechen sie ein unvergessliches Konzerterlebnis unter freiem Himmel. Dick Brave – auch bekannt als Sasha – wird am 8. August den historischen Innenhof in eine pulsierende Rock-’n’-Roll-Arena verwandeln. Nach seinem viel beachteten Comeback und einer restlos ausverkauften Clubtour ist er im Sommer 2026 unter dem Motto »Back For More« auf großen Open-Air-Bühnen unterwegs. alh

Calwer Klostersommer, Do. 30. Juli bis So. 9. August, jeweils 20.30 Uhr (außer Chris de Burgh), Kloster Hirsau, Calw, www.klostersommer.de