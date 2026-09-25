Magnus Mehl Quartett in Lauchheim, 02.10.26

Das Magnus Mehl Quartett bewegt sich musikalisch zwischen Gegensätzen: Perlende Transparenz trifft auf kraftvolle Dichte, lyrische Melancholie auf treibende Grooves. Raffinierte Kompositionen und ideenreiche Improvisationen schaffen dabei immer wieder überraschende Klangmomente. Im Mittelpunkt steht die Musik von Magnus Mehl, die Raum für individuelle Ausdruckskraft und spontane Entwicklungen lässt. Die vier Musiker treten dabei nicht nur als eigenständige Solisten hervor, sondern verschmelzen zugleich zu einem kraftvollen Klangkollektiv. So entsteht ein facettenreicher Jazz, der gleichermaßen von feinen Zwischentönen und energiegeladenen Passagen lebt.

Magnus Mehl Quartett, Fr. 2. Oktober, 20 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de