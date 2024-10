Main-Tauber-Weihnachtscircus feiert Jubiläum: Weltrekord auf dem Hochseil

Houdini – der weltberühmte Entfesselungskünstler feiert sein Comeback im Lieblichen Taubertal. Ein junger, äußerst charmanter Künstler tritt in die großen Fußstapfen des Meisters und füllt diese wunderbar. Joey Grande ist ein wesentlicher Baustein einer wieder herausragenden Circus-Vorstellung zum fünfjährigen Bestehen des Main-Tauber-Weihnachtscircus. Ein Jubiläum, das Veranstalter Rudi Bauer mit einem komplett neuen Weltstadtprogramm feiert. Vom 20. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025 verblüffen und begeistern Spitzenartisten aus 14 Nationen das Publikum auf dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim. Lachen, Staunen, Nervenkitzel sind die Zutaten für ein hochklassiges Programm, das die ganze Familie in seinen Bann schlägt. Bereits über 100.000 Besucher genossen die vier vergangenen Weihnachtsshows, die Veranstalter Rudi Bauer mit seinem Team mit Kreativität, Leidenschaft und Liebe zum Detail zu etwas Einzigartigem in der Region und darüber hinaus macht. »Wir sind absolut glücklich, dass es uns gelang, die einzigartige Sieben-Mann-Pyramide auf dem Hochseil nach Bad Mergentheim zu holen«, freut sich Rudi Bauer. Dieser Weltrekord ist damit zum ersten Mal in der Kurstadt zu bestaunen. Absolut wahnsinnig, was die Truppe aus Kolumbien auf dem Drahtseil unter der Circuskuppel leistet. Nicht weniger spektakulär ist die Darbietung auf dem Todesrad. In rasanter Geschwindigkeit, mit verbundenen Augen, riskanten Sprüngen und absoluter Leidenschaft präsentieren die jungen Artisten ihre wagemutigen Aktionen. Vorstellungen: Täglich 15 und 19.30 Uhr, am 5. und 6. Januar 2025 11 und 15 Uhr. Spielfrei sind 24. und 31. Dezember 2024. Die begehrten Familienvorstellungen sind am 1. Januar 2025 um 15 Uhr und um 19.30 Uhr zu stark ermäßigten Preisen. Tickets gibt es ab 15 Euro online und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen in der Region. wol

Fr. 20. Dezember bis Mo. 6. Januar, Volksfestplatz, Bad Mergentheim, www.mt-weihnachtscircus.com