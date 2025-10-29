Main-Tauber-Weihnachtscircus – das Highlight zum Jahresende, 19.12.25 bis 06.01.25

Adrenalin, magische Momente, herausragende Artistik, tierischer Spaß für Groß und Klein – das Programm des sechsten Main-Tauber-Weihnachtscircus hat es in sich. Veranstalter Rudi Bauer gelingt es erneut, die Darbietungen des Vorjahres zu toppen und mit Fliegenden Motorrädern eine in der Region noch nie gezeigte Sensation zu präsentieren. Eine Veranstaltung, die vom 19. Dezember bis 6. Januar Spitzenartisten aus 13 Nationen im Chapiteau auf dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim zu einem herausragenden Ganzen kombiniert. Lachen, Staunen, Nervenkitzel sind die Zutaten für ein hochklassiges Programm, das die ganze Familie in seinen Bann und den Bogen vom klassischen Circus zum Circus 4.0 schlägt. Bereits über 130 000 Besucher genossen die bisherigen fünf Weihnachtsshows. Um die Attraktivität seines Weihnachtscircus weiter zu steigern, bietet Rudi Bauer in der aktuellen Spielzeit ein Silvester-Special. Für diese zusätzliche Veranstaltung außerhalb der Weihnachtsshows gelang es ihm, Jochen Stelter mit seiner magischen Revue »Sekt oder Stelter« zu engagieren. Einmal mehr richtet sich jedoch der Fokus auf herausragende Artistik in spektakulären Facetten. Die Truppe Steam lässt auf der Russischen Schaukel und an der Trampolinwand den Atem stocken. Mit Ikarischen Spielen verblüffen die Dias Brothers. ­Rasante Jonglagen, Fangstuhl-Kunst und der stärkste Mann der Welt versprechen moderne Circuskunst auf Weltstadt-Niveau. Für Lachtränen sorgt Jean-Lucas Pontigo. Der Vorverkauf läuft. Vorstellungen: täglich 15 und 19.30 Uhr, 4. und 6. Januar 2026, 11 und 15 Uhr. Am 31. Dezember 2025 gibt es die spezielle Silvestergala »Sekt oder Stelter« um 20 Uhr. Die Familienvorstellungen der schönsten Weihnachtsshow in der Region sind am 1. Januar 2026 um 15 Uhr und um 19.30 Uhr zu stark ermäßigten Preisen. Tickets gibt es ab 15 Euro online und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen in der Region.

