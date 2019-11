2. Main-Tauber Weihnachtscircus – Show der Sensationen

Auch in diesem Winter kommen wieder die besten Artisten der Welt ins Liebliche Taubertal. Vom 21. Dezember bis zum 6. Januar gastiert der Main-Tauber-Weihnachtscircus auf dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim.

Der Main-Tauber Weihnachtscircus konnte bei seiner Erstauflage zum Jahreswechsel 2018/2019 eine erfolgreiche Bilanz ziehen: 18.000 begeisterte Zuschauer besuchten die insgesamt 26 – zum Teil restlos ausverkauften – Shows. Dementsprechend wird bei der zweiten Auflage alles noch größer, noch schöner und noch besser. Selten konnte man in Deutschland eine so hohe Dichte an Monte-Carlo-Preisträgern in einer Show erleben.

Preisgekrönte Artisten

Die Zuschauer erwartet in diesem Jahr ein wahres Weltstadtprogramm mit preisgekrönten Clowns, edlen Tierdarbietungen und Spitzen-Artisten aus insgesamt 9 Nationen! Die Sensation kommt in diesem Winter mit der Motorradkugel Splitting Globe aus Brasilien. Weltweit gibt es nur drei Kugeln dieser Art und nur in Bad Mergentheim sind die südamerikanischen Teufelsfahrer der Romero Riders live zu erleben.

Mit der Truppe Lanik erleben die Zuschauer eine atemberaubende Schleuderbrett-Show mit gewagten Sprüngen bis hoch unter die Zeltkuppel und dies teils auf Stelzen. Neben einem Armbrust-Thriller aus Italien mit Duo Double Risk, Star-Clown André Broger aus der Schweiz sowie Hula-Hoop-Virtuosen und Spitzenjongleuren kommen mit John Burke aus Großbritannien sowie seinen beiden patagonischen Seelöwen »Lou und Micky« echte Flossen-Stars in die Manege des Main-Tauber Weihnachtscircus!

Majestätische Tierdarbietungen

Auf großen Wunsch der Zuschauer hin gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Raubtierdarbietung mit neun Berberlöwen, darunter der majestätische Mähnenlöwe »King« und dem jungen Stardompteur Hynek Navratil! Die Regie der Show liegt auch weiterhin in den bewährten Händen von Joey Nix aus den Niederlanden.

Der Main-Tauber Weihnachtscircus hat sich innerhalb eines Jahres zu einer der Top-Adressen in Deutschland entwickelt und präsentiert Jahr für Jahr eine völlig neue Show mit handverlesenen internationalen Spitzen-Künstlern. Um das »Erlebnis Weihnachtscircus« für die Besucher noch komfortabler zu gestalten, gibt es in diesem Jahr zahlreiche Neuerungen. Die größte Veränderung kommt zweifelsohne mit völlig neuen Zeltanlagen, welche gegenüber dem Vorjahr wesentlich größer und moderner sind. Nun werden bis zu 1400 Zuschauer auf nummerierten Einzelsitzen Platz finden. Die Premium-Plätze in den Logen werden wie alle anderen Bereiche auch komplett mit Fußboden und rotem Teppich versehen sein und noch mehr Komfort bieten. Darüber hinaus bietet der neue Gastronomie-Bereich im Foyerzelt auf über 400 qm noch mehr Platz sowie eine wesentlich größere Auswahl an warmen Speisen und Getränken.

Der Main-Tauber Weihnachtscircus setzt auch weiterhin auf eine kundenorientierte Firmenphilosophie, exzellenten Service sowie auf familienfreundliche Preise.

2. Main-Tauber-Weihnachtscircus

Sa. 21. Dezember bis Mo. 6. Januar, Volksfestplatz, Bad Mergentheim

www.mt-weihnachtscircus.de