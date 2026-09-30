Maite Itoiz & John Kelly in Aalen, 11.10.26

Maite Itoiz und John Kelly nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch 20 Jahre gemeinsamer Geschichte. Im Mittelpunkt stehen 20 ihrer beliebtesten Songs aus eigenen Projekten und Ensembles wie »Elfenthal« und »The Kelly Family«. Ergänzt wird das Programm durch vier neue Titel, darunter eine aktuelle Single und Stücke aus einem neuen Best-of-Album. Die beiden verbinden emotionale Duette mit keltischer Harfe, Cello, Klavier, Gitarren und Weltmusik-Percussion. So entsteht ein Abend zwischen Nostalgie, großen Gefühlen und musikalischer Vielfalt. Itoiz und Kelly kennen sich seit ihrer Kindheit und sind seit 28 Jahren privat und beruflich verbunden.

Maite Itoiz & John Kelly, So. 11. Oktober, 19 Uhr, Stadthalle Aalen, aalen-kultur.de