Maladée: Glamour, Chaos und ganz große Gefühle, 06.05.26

Mit ihrer eindrucksvollen Stimme und faszinierenden Ausstrahlung ist Maladée weit mehr als nur ein Bühnenstar – sie entfacht ein emotionales Feuerwerk, das direkt ins Herz trifft. Zwischen mitreißender Comedy, verspieltem Unsinn und feinsinnigem Humor blitzen immer wieder Momente tiefer Melancholie auf. Als Rampensau nutzt sie jede Gelegenheit, um ihre charmant-ironischen Lebenslektionen zu Glamour, Sinnlichkeit und gepflegter Realitätsflucht zu teilen. Mühelos erhebt sie jede Situation zum Ereignis, begleitet von Chansons großer Ikonen. Mit ihrem Gespür für Groteskes bringt sie sich selbst gern aus dem Gleichgewicht. Turbulent, berührend, unberechenbar: Maladée.

Maladée, Mi. 6. Mai, 20 Uhr, Stadthalle Eislingen, www.stadthalle-eislingen.de