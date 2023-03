Malle-Stars zu Gast beim Open Air in Waghäusel

Das große Mallorcaparty Open Air markiert diesen Sommer das Highlight der Inselfans. Am 5. August wird die Eremitage in Waghäusel mit 6.000 erwarteten Gästen zum Epizentrum der Malle-Szene. Top-Acts wie Mia Julia, Lorenz Büffel, Oli P., Killermichel, Tobee, Isi Glück, Schürze Micha von der Rampe oder der Almklausi geben sich auf der Festival-Bühne die Ehre und garantieren den Gästen auf einer der größten Mallorcapartys Süddeutschlands das authentische El Arenal-Feeling. Zum zweiten Mal nach seinem grandiosen Debüt im vergangen Jahr ist auch Shootingstar Julian Sommer wieder mit von der Partie. Alles in allem dürfen sich die zahlreichen Besucher auf ein außerordentliches Spektakel freuen und eine echte Ballermann Party in heimischer Kulisse feiern.

Mallorcaparty Open Air,

Sa. 5. August, ab 14.30 Uhr, Eventlocation Eremitage, Waghäusel,

