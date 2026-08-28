Mama Muh in Mosbach (7.9.26)

Mama Muh ist toll! Eine super Kuh eben! Sie ist die einzige Kuh auf der Welt mit Freischwimmerschein und einem Ausweis für die Bücherei. Sie kann Fahrrad fahren und hat die Krähe zur Freundin. Und jetzt will sie auch noch eine Schaukel bauen. Das findet die Krähe überhaupt nicht gut. Eine Kuh kann doch nicht schaukeln! Oder doch? Nach den Büchern von Sven Nordquist und Jujja Wieslander präsentiert das Theater Fiesemadände Mama Muh als liebevoll inszeniertes Figurentheater für Kinder ab drei Jahren. Das Theaterstück findet im Rahmen des Mosbacher Sommers Open Air im Hospitalhof statt; bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Alte Mälzerei verlegt.

Mo. 7. September, 15 Uhr, Hospitalhof, Mosbach, www.mosbach.de