Manege frei für Pinocchio in Bad Rappenau (12.9.25)

Das Theater Chapiteau zeigt ihr »One-Man-Musical« in vielen verschiedenen Rollen und Kostümen. Pinocchios Abenteuer werden als Zirkus-Spektakel präsentiert. Zwischen Feuerspuckern, Seiltänzern und Zauberern muss sich unser Held behaupten und wird entsprechend des berühmten italienischen Kinderbuches gar in einen Esel verwandelt. Doch mit Hilfe aller Zuschauer wird in dieser Mitmachgeschichte am Ende alles gut. Der Eintritt zu den Veranstaltungen der Reihe »Kunst und Kultur für Kinder« ist für Kinder kostenlos, Erwachsene zahlen 4 Euro. Das Stück ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Fr. 12. September, Wasserschloss, Bad Rappenau, badrappenau.de