Manfred Maurenbrecher, 18.10.25

Rund um die Präsentation der CD »Menschen machen Fehler« von Manfred Maurenbrecher sind frische Texte und Lieder ­entstanden. Und peu a peu tauchten Stücke an den Abenden auf, die schon längst mal wieder gespielt werden wollten. So entstand ein Lieblingslieder-Programm, eins für ­Zwischendurch, das so richtig passt auf ­unsere verwirrte Zeit. Eine Zeit für schräge Stories, wilde Hymnen. Ein ganz persönlicher Abend. Radikal und versöhnlich. Querbeet querbeeter. Unerreicht unerreichter. Vielleicht vielleichter.

Sa. 18. September, 20 Uhr, Convenartis, Wertheim, convenartis.de