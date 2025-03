DArtagnan am 15. März im LKA Longhorn

»dArtagnan« haben sich mit ihrem hymnischen Folkrock 2016 dem Mantel-und-Degen Genre verschrieben und klingen mit jedem Jahr wuchtiger und epischer als je zuvor! Nach sechs Studioalbum ist ihre Songschatztruhe bis zum Rand prall mit Hits gefüllt. Jede Ballade, Hymne, Tanzweise und Headbanger darin erweist sich als Diamant. So locker wie die Nürnberger auf ihrem aktuellen Album »Herzblut« einen Ohrwurm nach dem anderen abliefern, wirkt das Schreiben von Hits wie die einfachste Sache der Welt. Doch in Wahrheit ist dies eine hohe Kunst, an deren Klippen schon viele Traumschiffe zerschellt sind. dArtagnan schaffen es diese durch jahrelange Erfahrung und großes handwerkliches Können meisterlich zu umschiffen. Die Franken haben eine perfekte Balance zwischen elektrischen Instrumenten und der Akustik erreicht und sind vor allem live einfach unerreicht.

dArtagnan, Sa. 15. März, 18.45 Uhr, LKA Longhorn, Stuttgart, lka-longhorn.de