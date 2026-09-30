Manu Lanvin in Ellwangen, 24.10.26

Manu Lanvin gehört zu den prägenden Stimmen der französischen Blues-Szene. Mehr als 900 Konzerte in Europa und den USA haben ihn als energiegeladenen Live-Act des modernen Bluesrock etabliert. Im Mittelpunkt seiner Tour steht sein aktuelles Album »Man On A Mission«, das international für Aufmerksamkeit sorgte. In Frankreich erreichte die Produktion Platz eins der Blues-Charts. Mit kraftvoller, soulgetränkter Stimme, virtuosem Gitarrenspiel und charismatischer Bühnenpräsenz verbindet Lanvin Blues, Bluesrock, Rock, Soul und Pop zu einem zeitgemäßen Sound. Seine Musik schlägt dabei eine Brücke zwischen den Wurzeln des Genres und modernen Einflüssen.

Manu Lanvin, Sa. 24. Oktober, 21 Uhr, Ballroom Ellwangen, ellwangen.de