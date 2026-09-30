Mysteriöse Selbstmorde, eine rätselhafte Gesellschaft und Johannes Brahms’ Klaviertrio in H-Dur: In Leo Perutz’ Kriminalroman »Der Meister des Jüngsten Tages« verbinden sich Spannung und Musik auf besondere Weise. Der Roman gilt als packendes Gesellschaftsporträt. Die österreichische Schauspielerin Maria Hofstätter bringt die düstere und faszinierende Geschichte auf die Bühne. Begleitet wird sie vom Trio VanBeethoven, das Brahms’ Musik erklingen lässt und die Handlung musikalisch umspielt. So entsteht ein außergewöhnlicher, atmosphärischer Abend voller Überraschungen, an dem Literatur und Kammermusik miteinander verschmelzen.

Maria Hofstätter & TrioVanBeethoven, Mi. 7. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle Göppingen, kulturkreis-göppingen.de