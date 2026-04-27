Marianne Blum, Anna Maria Haas & Thomas Linke, 02.05.26

Zwei Jahrzehnte, eine Bühne, drei Träume: Wenn 1920er auf 2020er treffen, entsteht ein Spiel voller Witz, Tempo und pointierter Lieder. In einer Berliner Wohnung kämpft Schriftsteller Emil Henneberger in den 1920ern mit Versuchungen und Widrigkeiten. Parallel proben in den 2020ern Sängerin Sissi Schmidt und Pianistin Henriette »Henry« Bauch für ihren großen Auftritt. Alle verfolgen das Ziel, die Bühne zu erobern. Im Salon eines Theaterintendanten treffen ihre Wege aufeinander, die Zeitebenen verschmelzen. Es entsteht ein rasantes Spiel gegen Zeit und Unmöglichkeit. Inspiriert von Kästner, Tucholsky, Waldoff und Wilder entsteht ein Spaß voller Ironie.

Marianne Blum, Anna Maria Haas & Thomas Linke, Sa. 2. Mai, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com