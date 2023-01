Marie Seidler & Götz Peyer

Die Mezzosopranistin Marie Seidler schloss ihr Studium an der Royal Academy of Music in London mit Auszeichnung ab und absolvierte ihr Konzertexamen an der Hochschule für Musik in Frankfurt am Main. Neben mehreren Preisen und Stipendien wurde sie 2018 von der Opernwelt zur Nachwuchskünstlerin des Jahres nominiert. Der Pianist Götz Payer konzertierte mit mehr als 75 Sängerinnen und Sängern. Die Konzerte führten ihn zu Festivals und in Konzertsäle in Europa, Asien und den USA.

Konzert mit Marie Seidler und Götz Peyer

So. 5. Februar, 19.30, Ratssaal, Crailsheim

