Mario Barth im Comedy-Höhenflug, 05.12.25

Wenn Mario Barth in seinem Programm »Männer sind nichts ohne die Frauen« seine neuen, herrlich überdrehten Geschichten aus dem Beziehungsalltag präsentiert, bleibt kein Auge trocken. In jeder Stadt wird der King of Comedy begeistert gefeiert. Mit scharfem Blick für den alltäglichen Wahnsinn zwischen Mann und Frau löst Barth einen Lachanfall nach dem anderen aus, etwa wenn aus einem simplen Einkaufszettel mit »Butter und Tomaten« ein völlig absurdes Hin und Her entsteht. Mit überzeichneter Gestik, markanter Mimik und einem feinen Gespür für skurrile Alltagsszenen verwandelt er jede Kleinigkeit in Comedy-Gold. Barth geht den Fragen des Zusammenlebens nach und kommt zu verblüffenden Erkenntnissen: Frauen können nicht nichts sagen und wenn sie es tun, sprechen sie mit der Atmung. Wie das funktioniert, zeigt der dreifache Weltrekordhalter mit pointierter Präzision.

Mario Barth, Fr. 5. Dezember, 19 Uhr, EWS Arena, Göppingen, s-promotion.de