Mario Barth in Heilbronn, 8.11.25

Mario Barth geht 2025 mit brandneuem Programm auf Tour. Wie der Titel vermuten lässt, geht es – na klar! - um Männer und Frauen. Das Thema ist noch lange nicht auserzählt! Dieser Meinung sind auch all seine weiblichen Fans. Sie wollen mehr, sie bekommen mehr. Wir dürfen uns auf neue Anekdoten aus dem Alltag von Deutschlands erfolgreichstem Comedian freuen. Eine überraschende Erkenntnis sei vorweg verraten. Mario Barth: »Frauen haben mehr Fragen als wir Männer Antworten.« Natürlich bleibt er ehrlich, geradeheraus und unverblümt. Mario sagt, was viele denken, und das in der neuen Tour-Show »Männer sind nichts ohne die Frauen«. 9,6 Millionen Menschen haben Mario Barth bisher bei seinen acht Bühnenprogrammen live erlebt. Mit »Männer sind nichts ohne die Frauen« geht er stramm auf die Zehnmillionenmarke zu. Das hat kein Comedian vor ihm geschafft.

Sa. 8. November, 19 Uhr, redblue, Heilbronn, www.s-promotion.de