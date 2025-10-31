Mario Barth und der Beziehungswahnsinn, 5.12.25

Wenn Mario Barth in »Männer sind nichts ohne die Frauen« seine neuen, urkomischen Geschichten aus dem Beziehungsalltag präsentiert, gibt es kein Halten mehr. In jeder Stadt wird der King of Comedy frenetisch gefeiert, das Publikum liegt ihm zu Füßen. Seine treffsicheren Analysen über den Wahnsinn zwischen Mann und Frau sorgen für Lachanfälle – etwa, wenn ein einfacher Einkaufszettel zum Desaster wird. Mit überzogener Gestik, unverwechselbarer Mimik und feinem Gespür für absurde Dialoge parodiert er meisterhaft das Miteinander der Geschlechter. Frauen, so seine Erkenntnis, kommunizieren selbst mit der Atmung. Auch seine Erfahrungen als achtfacher Patenonkel liefern Stoff: Pubertät, Smartphones und Verständigungsprobleme inklusive. Und er beweist: Lachen ist die beste Antwort auf den alltäglichen Wahnsinn.

Mario Barth, Fr. 5. Dezember, 19 Uhr, EWS Arena, Göppingen, www.s-promotion.de