Mario Batkovic, 04.07.26

Am Samstag, 4. Juli, spielt der Schweizer Musiker und Komponist Mario Batkovic sein »Introspectio Tour« Open-Air-Konzert auf der Schwaneninsel am Kulturhaus Schwanen Waiblingen. Das Set ist eine Solo-Performance am Akkordeon – ohne Effekte, ohne Loops: Batkovic baut aus Tasten, Luft und Anschlag Rhythmus, Drone, Melodie und Percussion. 2026 wird das Akkordeon in Deutschland als »Instrument des Jahres« gefeiert – Batkovic zeigt, warum: Ein Instrument wie ein Orchester mit Klangarbeit zwischen Minimal Music, Ambient und rauem Druck.

Mario Batkovic hat das Akkordeon aus seinem traditionellen Kontext herausgelöst und geht auf eine symbiotische Beziehung zwischen Menschen und Instrument ein: Herausfordernd, hypnotisch und von grandioser Schönheit. eine innovativen Techniken und experimentellen Kompositionen schaffen eine einzigartige und tiefgründige Verbindung zwischen klassischen und zeitgenössischen Klängen.

Sa. 4. Juli, 20 Uhr, Schwaneninsel am Kulturhaus Schwanen Waiblingen, www.kulturhaus-schwanen.de