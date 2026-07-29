Mario und der Zauberer in Eppingen (20.9.26)

Italien in den 20er Jahren, Familienurlaub. Doch statt Erholung erlebt eine Familie Diskriminierung. Ablenkung soll ein Zauberer bringen – Cipolla. Thomas Manns Novelle zeigt, wie leicht sich eine Gesellschaft verführen lässt. Ferien! Italien! Erholung! Doch überall begegnen dem Ich-Erzähler und seiner Familie Nationalismus und Diskriminierung. Aber den Kindern zuliebe wird der Urlaub fortgesetzt. Ein Besuch beim Zauberkünstler Cipolla soll die gewünschte Ablenkung bringen. Cipolla entpuppt sich als brillanter Show-Hypnotiseur und zaubert sich ein willenloses Publikum. Bis sich die aufgeladene Atmosphäre in einem fatalen Grauen entlädt.

So. 20. September, 19:30 Uhr, Stadthalle, Eppingen, badische-landesbuehne.de