Markus Lanz & Bernd Römmelt live in der Stadthalle Reutlingen

Am Samstag, dem 13. Januar lädt der gemeinnützige Naturschutzverein AMAP e.V die Bürgerinnen und Bürger dazu ein, kulturelles Happening mit Natur- und Klimaschutz zu verbinden und sich aktiv zu engagieren. Hierfür präsentiert die Naturschutzorganisation zwei hochkarätige Live-Shows in der Stadthalle Reutlingen mit dem Star-Moderatoren Markus Lanz und dem Naturfotografen Bernd Römmelt. Das sind zwei Live-Reportagen mit jeweils zwei Stunden spannungsgeladener und live erzählter Abenteuergeschichten, begleitet von packenden Fotografien und Filmsequenzen auf 16-Meter-Großleinwand mit tiefgreifender Musik.

Das Programm startet am Nachmittag um 15Uhr mit dem Naturfotografen Bernd Römmelt mit seiner Live-Reportage „Heimspiel - Natur vor der Haustür - das bayerische Alpenvorland“. Über 20 Jahre fotografierte Bernd Römmelt seine Heimat, das bayerische Alpenvorland, die Bayerischen Alpen. Wild wie Kanada, wie Skandinavien sollte die Region südlich von München erscheinen. Keine Fotolocation durfte weiter als eine Stunde Autofahrt von seiner Heimatstadt München entfernt sein. Nur so war es ihm möglich schnell auf spezielle Lichtsituationen zu reagieren. Der Vortrag ist Römmelts Hommage an seine oberbayerische Heimat, ein persönlicher Vortrag über Heimatgefühl, Heimatliebe, Natur, Licht und vor allem Fotografie.

Den Programmhöhepunkt am Abend um 19Uhr bildet der Star-Moderator Markus Lanz mit seiner Live-Reportage „Grönland - meine Reisen ans Ende der Welt“. Vermutlich gibt es wenige Menschen, die Grönland so ursprünglich erlebt, fotografiert und gefilmt haben wie Markus Lanz – eine Welt, die es so vermutlich nicht mehr lange geben wird. Die Besucher erleben zusammen mit ihm einen besonderen Abend und tauchen ein in eine raue Welt, voller Schönheit, aber auch Härte und Entbehrung. Ein Vortrag der Spitzenklasse über die faszinierende Natur und die Menschen Grönlands! Für National Geographic hat er aus etwa 20.000 Fotos, die dabei entstanden sind, ein Buch gemacht, das zum Bestseller wurde. Die ZDF-Reportage „Sehnsucht Grönland“ sahen knapp vier Millionen Fernsehzuschauer. Sämtliche Erlöse der AMAP-Events fließen in die Wald- und Klimaschutzprojekte des Veranstalters AMAP e. V. (Almada Mata Atlântica Project) zum Schutz des Mata-Atlântica- Regenwalds an der brasilianischen Kakaoküste. www.amap-brazil.org .

Mit der Eigenmarke MATA ATLÂNTICA-Schokolade präsentiert AMAP begleitend zu den Events in Reutlingen bereits jetzt im Online-Shop eine vegane Schokolade mit Bio-Kakao aus den Wäldern der Goldkopflöwenäffchen an der brasilianischen Kakaoküste – speziell auch mit einer Sonderedition zur Show von Bernd Römmelt. www.schokolade-amap.de

Tickets ab 14 Euro sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen.